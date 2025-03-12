Актер из «Бригады» рассказал, как худеет с женой

Письменный и его супруга худеют по методу подсчета калорий. Жена артиста скачала приложение, в которое записывает, что они с супругом съели. Таким образом пара следит, сколько они съели за день. Актер признался, что очень доволен приложением. Он уже похудел на три килограмма.