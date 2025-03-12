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Дочь Николь Кидман в кожаном топе с вырезом вышла на подиум после критики

Дочь актрисы Сандей Роуз в кожаном топе дефилировала на шоу в Париже

Дочь голливудской актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана, Сандей Роуз, в кожаном топе с вырезом вышла на подиум после критики. Фото опубликовано на сайте InStyle.

Сандей Роуз
Сандей РоузИсточник: Legion-Media.ru

16-летняя Сандей появилась на показе бренда Miu Miu, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на подиуме в шоколадном кожаном топе с вырезом и массивным золотым украшением, клетчатой пушистой куртке, горчичной юбке и светло-коричневых высоких сапогах на каблуках. Дочери Николь Кидман и Кита Урбана сделали объемную укладку и макияж с угольно-черными стрелками.

В октябре 2024 года Сандей Роуз впервые вышла на подиум, приняв участие в показе весенне-летней коллекции бренда Miu Miu. Девушка была одета в белый комплект из топа с лентой и юбки. Образ дочери Николь Кидман дополнили серые гетры и черные туфли с открытым мысом. Визажисты сделали девушке естественный макияж, а стилисты — укладку. Читатели Daily Mail раскритиковали Сандей Роуз. Некоторые сочли, что она «получила эту работу только из-за своих родителей».