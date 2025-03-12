Дочь Николь Кидман в кожаном топе с вырезом вышла на подиум после критики

В октябре 2024 года Сандей Роуз впервые вышла на подиум, приняв участие в показе весенне-летней коллекции бренда Miu Miu. Девушка была одета в белый комплект из топа с лентой и юбки. Образ дочери Николь Кидман дополнили серые гетры и черные туфли с открытым мысом. Визажисты сделали девушке естественный макияж, а стилисты — укладку. Читатели Daily Mail раскритиковали Сандей Роуз. Некоторые сочли, что она «получила эту работу только из-за своих родителей».