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Продюсер Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

Сергей Лавров считает, что актрису невозможно убрать из любимых советских фильмов
Лия Ахеджакова
Лия АхеджаковаИсточник: Legion-Media.ru

Продюсер Сергей Лавров заявил, что не стоит лишать званий актрису Лию Ахеджакову, осудившую проведение специальной военной операции (СВО). Его слова приводит NEWS.ru.

«Мы же не можем вычеркнуть ее роли в “Служебном романе”, “Иронии судьбы” или “Гараже”. Кто же тогда знал, что она так изменится», — пояснил Лавров.

В декабре 2024 года Ахеджакова произнесла лозунг, который используется украинскими националистами, после выступления в постановке «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В связи с этим звезду советского кино потребовали признать иностранным агентом и лишить звания народной артистки.

Ранее Талызина высказалась о замене Ахеджаковой в комедии Рязанова.