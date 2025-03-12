В Петербурге в музее Пушкина представили костюмы героев фильма «Пророк»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Выставка костюмов героев фильма «Пророк» открылась в музее «Пушкин. Жизнь и творчество» на набережной Мойки, д. 12 в Санкт-Петербурге. Облачения разместили в залах среди подлинных экспонатов пушкинской эпохи, сообщается на сайте музея.
«Интерес, проявляемый к фильму, подтверждает, что судьба поэта и в XXI веке не перестает волновать зрителя. Немалую роль в осуществлении необычного замысла сыграли художники, создавшие особую атмосферу художественного повествования и оригинальные костюмы для героев фильма, — отметили в музее. — [Выставка] обращена к тем, кому небезразлична исключительная, “живая” личность Пушкина, и к тем, кто с интересом наблюдает за развитием современного киноискусства».
Костюмы можно увидеть во время посещения экспозиции в составе экскурсионных групп или при самостоятельном посещении.
Фильм «Пророк» режиссера Феликса Умарова с Юрой Борисовым в главной роли вышел в прокат в России с 14 февраля. Это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, картина о великом поэте, «которого знают все и не знает никто», отмечают создатели. Производством картины занимались кинокомпания «Централ Партнершип», компания «Кинослово», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.
Музей «Пушкин. Жизнь и творчество» открыт в 1999 году в бывшем особняке князей Волконских на набережной Мойки, д. 12. Уникальные экспонаты пушкинского времени представлены в 17 залах, в их числе — знаменитый портрет поэта кисти Василия Тропинина, прижизненные изображения Пушкина и его современников, письменный стол поэта из болдинского дома, первые издания произведений поэта («Руслан и Людмила», главы «Евгения Онегина» и других), пушкинские рукописи (в копиях на архивной бумаге).