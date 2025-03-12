В Петербурге в музее Пушкина представили костюмы героев фильма «Пророк»

«Интерес, проявляемый к фильму, подтверждает, что судьба поэта и в XXI веке не перестает волновать зрителя. Немалую роль в осуществлении необычного замысла сыграли художники, создавшие особую атмосферу художественного повествования и оригинальные костюмы для героев фильма, — отметили в музее. — [Выставка] обращена к тем, кому небезразлична исключительная, “живая” личность Пушкина, и к тем, кто с интересом наблюдает за развитием современного киноискусства».