Юлия Снигирь намекнула на вторую беременность

Актриса Юлия Снигирь спровоцировала слухи о второй беременности. Об этом сообщает издание Spletnik.
Знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой была запечатлена светлая пинетка с розовым бантом. Интернет-пользователи предположили, что таким образом актриса намекнула на то, что она станет мамой во второй раз. Сама знаменитость пока не комментировала сплетни.
Звезда вышла замуж за коллегу Евгения Цыганова в 2019 году. У влюбленных есть общий сын Федор. До романа с артистом актриса была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.
По словам артиста, он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений, а с их старшей девочкой Полиной общается как с подругой.
Ранее Юлия Снигирь с новым имиджем показала фото со съемок сериала.