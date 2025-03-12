Анджелина Джоли заставила своего сына подписать контракт после аварий

В январе таблоид TMZ сообщил, что Пакс попал в еще одну аварию. Издание уточнило, что молодой человек ехал на своем электровелосипеде по Лос-Анджелесу, когда врезался в бок автомобиля, оставив серьезную вмятину на пассажирской двери. Инцидент попал на видео: на записи человек, похожий на Пакса, хвастается, что может ехать без рук, а после сворачивает за угол и врезается в машину. После аварии на сыне актеров не было видно травм.