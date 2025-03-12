Муцениеце заявила, что никогда не ходила к психологу: «Мне нравятся мои травмы»

Знаменитость выступила за «масштаб в эмоциональной палитре» в жизни. Артистка считает, что нужно принимать с благодарностью все разочарования, победы, радости и горести. Актриса уточнила, что не осуждает тех, кто обращается к специалисту. Знаменитость призналась, что лично ей такое не близко. Артистке «проще, веселее и бесплатно» обсудить свои проблемы с подругами.