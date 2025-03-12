Звезда «Кухни» показала своего 22-летнего особенного сына: «Мой Божок»

Знаменитость в 2020 году рассказала в шоу «Секрет на миллион», что у первенца расстройство аутистического спектра, этот диагноз ему поставили в детстве. Над мальчиком издевались одноклассники в школе, и он начал заикаться. Сын актрисы тяжело шел на контакт не только с незнакомыми людьми, но и с родственниками. Артистка говорила, что даже с бабушкой ребенок общался, прячась под столом с коробкой на голове. Однако Тимофей намерен пойти по стопам матери, поэтому работает над своей проблемой, посещая курсы актерского мастерства. А в 2021 году он стал студентом Института кино и телевидения.