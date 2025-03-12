Звезда «Кухни» показала своего 22-летнего особенного сына: «Мой Божок»

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова показала своего особенного сына. Актриса публично поздравила Тимофея с 22-летием и поделилась редкими фото с именинником в соцсетях.
«Сын! Мир не прост. И тебе случилось в этом мире воплотиться. Выдыхай и ступай в него. Иди смело. Живи. Дыши полной грудью. Ставь самые высокие цели. И обязательно будь счастлив! Ты умен, талантлив, бесконечно добр, безгранично великодушен. Я верю в тебя. Горжусь тобой. И очень сильно люблю! С днем рождения, Тим. С днем рождения, мой Божок», — написала артистка.
Знаменитость в 2020 году рассказала в шоу «Секрет на миллион», что у первенца расстройство аутистического спектра, этот диагноз ему поставили в детстве. Над мальчиком издевались одноклассники в школе, и он начал заикаться. Сын актрисы тяжело шел на контакт не только с незнакомыми людьми, но и с родственниками. Артистка говорила, что даже с бабушкой ребенок общался, прячась под столом с коробкой на голове. Однако Тимофей намерен пойти по стопам матери, поэтому работает над своей проблемой, посещая курсы актерского мастерства. А в 2021 году он стал студентом Института кино и телевидения.
Актриса родила первенца от продюсера Ильи Неретина, а после расставания с ним жила с адвокатом Александром Рыжих. Звезда рассказывала, что правозащитник «морально уничтожал» своего пасынка. По словам актрисы, Рыжих сначала самоутверждался за ее счет, а потом все перекинулось на Тимофея, которому на тот момент было семь лет. Артистка отмечала, что решила спасаться и объявила супругу о расставании. Адвокат пытался отсудить у бывшей избранницы недвижимость, а также лишить опеки над общей дочерью, но Софья осталась жить с матерью. Ксенофонтова рассказывала о разбирательствах в соцсетях, отмечая, что почти пять лет «жила в аду».