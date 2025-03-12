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Минкультуры: Индия, Китай и Сербия заинтересованы в участии в Евразийской кинопремии

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии запланирована на вторую половину апреля 2025 года в Москве
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Индия, Китай, Сербия, Казахстан, Куба и другие страны обозначили свою заинтересованность в учреждении Евразийской академии кинематографических искусств и проведении Открытой Евразийской кинопремии. Презентация этого ключевого для России в сфере кино проекта запланирована на вторую половину апреля 2025 года в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ.

«Ключевой российской инициативой в сфере кино является учреждение Евразийской академии кинематографических искусств и проведение Открытой Евразийской кинопремии. На текущий момент Белоруссия, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия и Узбекистан уже обозначили свою заинтересованность в данном проекте», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что этот проект позволит создать принципиально новую международную площадку для развития сотрудничества в сфере кинематографии и «станет важной точкой роста для национальных киноиндустрий в условиях многополярного мира, дополнительным “окном возможностей” по продвижению российских фильмов на зарубежных кинорынках».

В Минкультуры РФ также рассказали о разработке соглашений о сотрудничестве в сфере кинопроизводства с Бразилией, Вьетнамом, Кубой, Мексикой, Турцией, ЮАР и Сербией. «Подписание соглашений послужит дополнительным импульсом к развитию копродукции с указанными странами», — подчеркнули в министерстве.