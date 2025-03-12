Минкультуры: Индия, Китай и Сербия заинтересованы в участии в Евразийской кинопремии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Индия, Китай, Сербия, Казахстан, Куба и другие страны обозначили свою заинтересованность в учреждении Евразийской академии кинематографических искусств и проведении Открытой Евразийской кинопремии. Презентация этого ключевого для России в сфере кино проекта запланирована на вторую половину апреля 2025 года в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ.