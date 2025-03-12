Жених Дженнифер Гарнер выдвинул ей ультиматум из-за общения с Беном Аффлеком

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Миллер всегда поддерживал общение Бена и Джен по поводу воспитания детей, однако теперь он думает, что актер «перешел черту». По словам собеседника издания, жених Гарнер выдвинул ей ультиматум — он больше не хочет видеть снимки, на которых бывшие супруги проявляют чувства друг к другу. Источник добавил, что в противном случае мужчина будет вынужден расстаться с Дженнифер Гарнер.