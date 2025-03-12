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Жених Дженнифер Гарнер выдвинул ей ультиматум из-за общения с Беном Аффлеком

Page Six: жених актрисы Гарнер запретил ей проявлять чувства к Аффлеку
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Жених актрисы Дженнифер Гарнер Джон Миллер выдвинул ей ультиматум после ее романтических фото с экс-супругом Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание Page Six.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Миллер всегда поддерживал общение Бена и Джен по поводу воспитания детей, однако теперь он думает, что актер «перешел черту». По словам собеседника издания, жених Гарнер выдвинул ей ультиматум — он больше не хочет видеть снимки, на которых бывшие супруги проявляют чувства друг к другу. Источник добавил, что в противном случае мужчина будет вынужден расстаться с Дженнифер Гарнер.

2 марта папарацци подловили Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, когда те играли со своими детьми в пейнтбол в парке Combat Paintball Park. Фотографы засняли, как актер проявлял чувства по отношению к бывшей жене. Аффлек обнял и прижал Гарнер к себе. Однако артистка никак не отреагировала на поступок экс-супруга.

Пара находилась в браке с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У знаменитостей есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопез уверена, что Бен Аффлек изменял ей с бывшей женой.