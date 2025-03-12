Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Минкультуры поддержит более 80 кинособытий в 2025 году

В частности, ведомство выделит средства для проведения 47-го Московского международного кинофестиваля и 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК
Ольга Любимова
Ольга Любимова

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Свыше 80 мероприятий, посвященных кино, будут поддержаны Министерством культуры РФ в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

«Утвержден перечень организаций кинематографии — получателей субсидий на проведение мероприятий. В этом году при нашей поддержке пройдет более 80 кинособытий, многие из которых ждут не только в России, но и в других странах», — написала она.

Так, Минкультуры выделит средства для проведения 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, а также для организации фестиваля сериалов «Пилот», четвертого открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», девятого Международного кинофестиваля «Евразийский мост» и других мероприятий.

Кинособытия, которые поддержит министерство, пройдут в таких городах, как Калининград, Выборг, Ялта, Казань, Севастополь, Самара, Мурманск, Якутск, Санкт-Петербург, Барнаул, Саратов, Воронеж, Тюмень, Сочи и многих других регионах.