Драма о брокерах и фондовых рынках «Бойлерная» вышла в 2000-м, как раз на волне активной торговли акциями, в том числе мошенническими. Парень из обеспеченной семьи Сэт Девис (Джованни Рибизи) пытается самостоятельно устроить свою жизнь, но делает это не вполне легальным способами. Он открывает подпольное казино, которое хоть и пользуется популярностью, но не приносит ему те деньги, о которых он мечтал.