Финансовый мир полон сложностей и скрытых нюансов. Однако находятся те, кто, используя обман, мошенничество или харизму, нарушает привычный порядок. Иногда это ведет к катастрофе, а иногда — к благородной цели. Расскажем, как эти истории отражены в кино.
«Пирамммида»
История создания крупнейшей финансовой пирамиды в России, как и жизнь ее основателя Сергея Мавроди, определенно претендует на экранизацию. Так и случилось в 2011-м году, когда вышла драма Эльдара Салаватова «Пирамммида». Сюжет берет свое начало в 1994-м, когда страна находилась в самой тяжелой фазе перехода от централизованной экономики к рыночной.
Обедневший математик Сергей Мамонтов (Алексей Серебряков) не знает, куда применить свои способности. Он придумывает свои собственные ценные бумаги и начинает продавать их под лозунгом: «Сегодня дороже, чем вчера». Агрессивная рекламная компания и качественная печать «мамонтовок» помогают вовлечь в махинацию миллионы россиян. Этим феноменом заинтересовался банкир (Федор Бондарчук) со связями в Кремле. У Белявского свои виды, и конкурент ему совсем не нужен.
Фильм «Пирамммида» критикуют за то, что он романтизирует образ Мавроди, но картину точно не следует воспринимать как биографическую ленту. Напомним, что основатель пирамиды «МММ» скончался 26 марта 2018 года. Его похоронили за госсчет как неимущего, а после его смерти остались долги на сумму более 1,6 миллиарда рублей.
«Предел риска»
Остросюжетный триллер, на создание которого вдохновил мировой кризис 2008-го года. Действие «Предела риска» происходит в крупном американском инвестиционном банке. Сотрудник отдела по управлению рисками Питер Салливан (Закари Куинто) получает флешку с данными от своего недавно уволенного начальника. Проверив информацию, он видит ужасающую картину — рынок находится на грани коллапса.
Вскоре на совещание собирается весь топ-менеджмент, чтобы прийти к какому-то решению. Есть два варианта: либо срочно продавать огромное количество активов, что может привести к падению всего рынка и оставит акционеров и вкладчиков без денег, либо ждать дальше, рискуя потерять банк и все средства. «Предел риска» получил хорошие отзывы критиков и зрителей, а также был номинирован на премию «Оскар» за оригинальный сценарий.
«Бойлерная»
Драма о брокерах и фондовых рынках «Бойлерная» вышла в 2000-м, как раз на волне активной торговли акциями, в том числе мошенническими. Парень из обеспеченной семьи Сэт Девис (Джованни Рибизи) пытается самостоятельно устроить свою жизнь, но делает это не вполне легальным способами. Он открывает подпольное казино, которое хоть и пользуется популярностью, но не приносит ему те деньги, о которых он мечтал.
Сэт устраивается в брокерскую фирму, где работает один из клиентов его казино. Харизма и подвешенный язык помогают Сэту быстро разобраться с правилами рынка. Дела идут в гору, но Девис начинает замечать, что акции либо скоро обесценятся, либо принадлежат липовым компаниям. Вдобавок он обращает на себя внимание агентов ФБР, которые хотят сделать его своим информатором. В такой ситуации Сэту будет сложно выйти сухим из воды.
«Поменяться местами»
Комедия «Поменяться местами» рассказывает не о какой-то хитрой махинации, а скорее о том, какие безжалостные люди владеют богатейшими корпорациями. Луис Уинтроп III — управляющий крупной организации «Дьюк и Дьюк». Он успешен, у него высокий доход и красавица-невеста. Но все меняется, когда его начальникам приходит в голову безумная идея. Братья заключают пари о том, может ли бродяга с улицы быть эффективным менеджером.
Мошенник Билли Рэй Валентайн (Эдди Мерфи) становится идеальным кандидатом. Именно им богачи заменяют Луиса, увольняя последнего с позором. Попав в кресло управляющего, Билли Рэй действительно показывает хорошие результаты, в то время как бедняга Луис, наоборот, едва сводит концы. Случайно подслушанный разговор открывает Билли глаза на происходящее. Оценив перспективы, он объединяется с бывшим директором, чтобы наказать зарвавшихся работодателей.
«Дурные деньги»
Основой для драмеди «Дурные деньги» стала книга Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», в свою очередь вдохновленная невероятной историей, произошедшей в 2021 году, когда группа непрофессиональных инвесторов спасла от разорения сеть розничных магазинов.
Ничем не примечательный финансовый аналитик Кит Гилл (Пол Дано), кроме основной своей деятельности, ведет стримы. В разгар пандемии коронавируса он вкладывает все свои сбережения в акции компании, занимающейся продажей консолей и дисков с видеоиграми. Дела фирмы идут из рук вон плохо, а на фоне карантина ее начинают целенаправленно давить крупные биржевые игроки. Тогда Кит уговаривает подписчиков объединиться, чтобы дать отпор воротилам с Уолл-стрит.
«Банкир»
Действие ленты «Банкир» происходит в 50-е годы, когда во многих штатах Америки процветала расовая сегрегация. Молодой чернокожий бизнесмен Бернард Гаррет (Энтони Маки) вместе со своим бизнес-партнером Джо Моррисом (Сэмюэл Л. Джексон) занимается тем, что покупает недорогую недвижимость, приводит ее в порядок и сдает семьям афроамериканцев. Таким образом он помогает им выбраться из неблагополучных районов.
Гаррет задумывается и о приобретении небольшого банка. Только купить финансовое учреждение двум чернокожим никто не позволит. Тогда они договариваются с белым парнем по имени Мэтт Стайнер (Николас Холт), чтобы он стал «лицом» их фирмы. Мэтт будет проводить сделки, заключать контракты и общаться с разными влиятельными людьми, пока Джо и Бернард распоряжаются деньгами и недвижимостью. Все идет по плану, и наемник отлично справляется с ролью, но органы госконтроля все равно нападают на их след.