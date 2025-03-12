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Валентина Талызина опровергла слухи о якобы обнаруженном у нее раке

На вопрос о дальнейших планах актриса отвечать не стала
Валентина Талызина
Валентина ТалызинаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла в разговоре с aif.ru, что у нее якобы обнаружили онкологию.

«Никакой болезни у меня нет», — сказала звезда «Иронии судьбы».

На вопрос о том, участвует ли она в каких-либо съемках или спектаклях сейчас, актриса отвечать отказалась.

Ранее СМИ писали, что у звезды якобы обнаружили рак поджелудочной железы. Знаменитость жаловалась на сильную тошноту и боли в теле, утверждают Telegram-каналы.

Актриса известна зрителям по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба», «Гостья из будущего».

Ранее 90-летняя Валентина Талызина сделала неожиданное признание о возрасте.