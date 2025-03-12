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Кустурица считает, что Юра Борисов сыграл в «Аноре» лучше остальных актеров

В нем есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть, считает сербский режиссер
Юра Борисов в фильме «Анора»
Юра Борисов в фильме «Анора»Источник: кадр из фильма «Анора»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с ТАСС выразил мнение, что российский актер Юра Борисов в оскароносном фильме «Анора» сыграл лучше остальных актеров. По его мнению, Борисов является одним из лучших актеров мира.

«В “Аноре” он был 10 — 15 минут, но сыграл лучше, чем все остальные. Почему? Потому что в нем есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть», — сказал Кустурица.

По мнению режиссера, Борисов — один из самых талантливых актеров мира.

«Такой молодой актер, и такой огромный потенциал у него», — добавил режиссер.

Ранее Кустурица подтвердил ТАСС участие Борисова в съемках своего нового фильма «Как я не снял “Преступление и наказание”», где он сыграет главную роль молодого режиссера.

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