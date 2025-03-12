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Дакоту Фаннинг раскритиковали за золотой костюм на показе: «Дешевая роскошь»

Актриса появилась на публике в золотом костюме

Актрису Дакоту Фаннинг в золотом костюме раскритиковали на показе бренда Chanel в Париже. Об этом сообщает Harper.

Дакота Фаннинг
Дакота ФаннингИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость появилась на публике в золотом костюме: жакете и укороченных брюках. Образ дополнил пояс с жемчугом, черно-золотые туфли и кожаная сумка Chanel.

«Дешевая роскошь», «Как сундук сокровищ», «Золотой слиток», — написали пользователи соцсетей.

Актерскую карьеру Фаннинг начала в 2000 году, сыграв небольшую роль в телесериале «Скорая помощь». Стала известна после появления в детстве в таких фильмах, как «Я — Сэм», «Гнев», «Война миров» и «Паутина Шарлотты».