Агата Муцениеце призналась, что заставляет дочь ходить в театральную студию

«Это закаляет и воспитывает боевой дух. Ну и в целом, как мне кажется, все скилы раскрепощения, которые прививают в театральных студиях, могут потом пригодиться — в будущей профессии и даже в качестве жизненных преодолений», — поделилась актриса.