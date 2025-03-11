Звезда «Гарри Поттера» полностью обнажился в новом сериале

Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в серии фильмов по «Гарри Поттеру», играет Тимоти Рэтлиффа — человека, который многое скрывает от своей семьи. Прибывая на отдых в Таиланд, Тимоти узнает, что его идеальная жизнь вот-вот рухнет, потому что ФБР преследует его за отмывание денег и взяточничество. Он пускается во все тяжкие — и в одном из эпизодов сидит перед женой (Паркер Поузи) и тремя детьми (Патрик Шварценеггер, Сэм Нивола, Сара Кэтрин Хук) без трусов в распахнутом халате.