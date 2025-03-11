ASAP Rocky выразил респект Марку Эйдельштейну за «Анору»

Американский рэпер ASAP Rocky подошел к Марку Эйдельштейну, чтобы познакомиться с ним и выразить ему респект за роль в фильме «Анора». Видео появилось в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).