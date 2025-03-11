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Зендая два часа объясняла Роберту Паттинсону сцену, которая «сводила его с ума»

Актеры играют пару в фильме Кристоффера Боргли «Драма»
Роберт Паттинсон
Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Зендая два часа объясняла своему британскому коллеге Роберту Паттинсону одну из сцен их нового фильма «Драма». Об этом сообщает Independent.

39-летний Паттинсон и 28-летняя Зендая в «Драме» Кристоффера Боргли сыграют пару, чей роман принимает неожиданный поворот перед свадьбой.

«У нас была сцена, которая сводила меня с ума. Я отчаянно искал ее смысл, писал страницы и страницы текстового анализа», — вспоминает он.

Накануне съемок актер позвонил Зендае.

«Я поделился с ней своими сомнениями, мы говорили два часа, и через некоторое время она очень спокойно дала мне понять, что эта строчка говорит только что, что говорит, что в ней нет никакого скрытого смысла», — говорит Паттинсон.

«Вот о чем я сходил с ума три дня», — добавил он.

Недавно Паттинсон заявил, что уснул с ножами в руках из-за просмотра хоррора.