Зендая два часа объясняла Роберту Паттинсону сцену, которая «сводила его с ума»

Американская актриса Зендая два часа объясняла своему британскому коллеге Роберту Паттинсону одну из сцен их нового фильма «Драма». Об этом сообщает Independent.
39-летний Паттинсон и 28-летняя Зендая в «Драме» Кристоффера Боргли сыграют пару, чей роман принимает неожиданный поворот перед свадьбой.
«У нас была сцена, которая сводила меня с ума. Я отчаянно искал ее смысл, писал страницы и страницы текстового анализа», — вспоминает он.
Накануне съемок актер позвонил Зендае.
«Я поделился с ней своими сомнениями, мы говорили два часа, и через некоторое время она очень спокойно дала мне понять, что эта строчка говорит только что, что говорит, что в ней нет никакого скрытого смысла», — говорит Паттинсон.
«Вот о чем я сходил с ума три дня», — добавил он.
Недавно Паттинсон заявил, что уснул с ножами в руках из-за просмотра хоррора.