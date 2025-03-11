«Доченька, с днем рождения! Моей самой любимой малышке сегодня исполняется два годика. Ты моя душа, невероятно сильно тебя люблю! Пусть судьба дарит все самое лучшее и чудесное, жизнь всегда наполнена счастьем, улыбками и весельем. Будь самой счастливой, красивой, умненькой и здоровой, моя принцесса!» — обратилась звезда к наследнице.