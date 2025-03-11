Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», недавно показала свою подросшую дочь Марию. 21-летняя актриса поздравила наследницу с днем рождения — 10 марта девочке исполнилось два года.
Звезда «Ворониных» подготовила для дочери сюрприз. Она украсила детскую шариками и игрушками. Также актриса приготовила для ребенка торт со свечкой в виде цифры и букет белых тюльпанов. Ильюхина запечатлела реакцию Марии на сюрприз — девочка была очень довольна и в конце обняла звездную маму.
«Доченька, с днем рождения! Моей самой любимой малышке сегодня исполняется два годика. Ты моя душа, невероятно сильно тебя люблю! Пусть судьба дарит все самое лучшее и чудесное, жизнь всегда наполнена счастьем, улыбками и весельем. Будь самой счастливой, красивой, умненькой и здоровой, моя принцесса!» — обратилась звезда к наследнице.
Напомним, Мария Ильюхина объявила о беременности в ноябре 2022 года, накануне своего 19-летия. В конце того же месяца она вышла замуж за отца ребенка, однокурсника Алексея Шарова. В марте 2023-го у пары родилась дочь Мария.
Ильюхина знакома зрителям по роли Маши в сериале «Воронины». Она сыграла старшую дочь Кости (Георгий Дронов) и Веры (Екатерина Волкова).
В прошлом году состоялась премьера сериала «Костя — Вера», сиквела «Ворониных». На роль Маши создатели проекта взяли другую актрису — Карину Орлову. Ильюхина из-за этого сильно расстроились. Зрителям также не понравилась замена актрисы.