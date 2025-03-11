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Джеймс Кэмерон признался, что третий «Аватар» довел его жену до слез

Режиссер рассказал о том, какое впечатление произвел его фильм «Аватар: Огонь и пепел» на супругу
Джеймс Кэмерон и Сьюзи Эмис
Джеймс Кэмерон и Сьюзи ЭмисИсточник: Legion-Media.ru

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон признался, что его фильм «Аватар: Огонь и пепел» довел его жену Сьюзи Эмис Кэмерон до слез. Его цитирует Empire.

Третью часть франшизы «Аватар» Кэмерон посмотрела в конце 2024 года.

«Она рыдала четыре часа. Все пыталась взять себя в руки, чтобы рассказать мне что-то конкретное, а потом теряла самообладание и снова начинала плакать. Наконец я сказал: “Дорогая, мне пора спать. Извини, поговорим об этом в другой раз”», — посмеялся режиссер.

По словам 70-летнего Кэмерона, именно супруга «диктовала ему правила» на съемках «Титаника», «Аватара» и «Аватара 2».

«Так что я доверяю ее сердцу», — сказал он.

Мировая премьера фильма «Аватар. Огонь и пепел» состоится 19 декабря 2025 года.

В январе Кэмерон пообещал, что новый «Аватар» удивит зрителей.