Джеймс Кэмерон признался, что третий «Аватар» довел его жену до слез

«Она рыдала четыре часа. Все пыталась взять себя в руки, чтобы рассказать мне что-то конкретное, а потом теряла самообладание и снова начинала плакать. Наконец я сказал: “Дорогая, мне пора спать. Извини, поговорим об этом в другой раз”», — посмеялся режиссер.