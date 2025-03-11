Джеймс Кэмерон признался, что третий «Аватар» довел его жену до слез

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон признался, что его фильм «Аватар: Огонь и пепел» довел его жену Сьюзи Эмис Кэмерон до слез. Его цитирует Empire.
Третью часть франшизы «Аватар» Кэмерон посмотрела в конце 2024 года.
«Она рыдала четыре часа. Все пыталась взять себя в руки, чтобы рассказать мне что-то конкретное, а потом теряла самообладание и снова начинала плакать. Наконец я сказал: “Дорогая, мне пора спать. Извини, поговорим об этом в другой раз”», — посмеялся режиссер.
«Так что я доверяю ее сердцу», — сказал он.
Мировая премьера фильма «Аватар. Огонь и пепел» состоится 19 декабря 2025 года.
В январе Кэмерон пообещал, что новый «Аватар» удивит зрителей.