Режиссер «Мастера и Маргариты» Кара об инфаркте: «Профессиональная болезнь»

Режиссер Юрий Кара сообщил в беседе с изданием «Абзац», что приходит в себя после инфаркта.
Кара заявил, что инфаркт — это профессиональная болезнь режиссеров.
«Настоящие режиссеры, те, кто болеют за свое дело и оставляют частицы сердца в каждом фильме, потом действительно страдают», — поделился артист.
Режиссер уверен, что у коллег, которые вкладывают душу в свои картины, получаются «живые» фильмы.
3 марта Кара сообщил, что перенес инфаркт. 70-летний режиссер жаловался на плохое самочувствие.
Юрий Кара наиболее известен как режиссер и сценарист фильма «Мастер и Маргарита» 1994 года. В его фильмографии 14 фильмов. Он поставил такие картины, как «Королев», «Гамлет ХХI век», «Завтра была война», «Звезда эпохи». Кинематографист также участвовал в съемках «Ералаша».