Режиссер «Мастера и Маргариты» Кара об инфаркте: «Профессиональная болезнь»

Юрий Кара наиболее известен как режиссер и сценарист фильма «Мастер и Маргарита» 1994 года. В его фильмографии 14 фильмов. Он поставил такие картины, как «Королев», «Гамлет ХХI век», «Завтра была война», «Звезда эпохи». Кинематографист также участвовал в съемках «Ералаша».