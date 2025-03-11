Френсис Форд Коппола пожаловался на отсутствие денег на новые фильмы

«Чтобы снять фильм, идею которого я вынашивал десятки лет, я продал свои винодельни, а теперь, чтобы просто вернуть свои деньги, потребуется 15 или 20 лет. Сейчас я пуст, у меня просто нет денег на новые съемки», — признался он.