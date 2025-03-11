Алексей Герман-мл. о ненависти Андреасяна к Тарковскому: «Видимо, не читает книги»

Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. После этого в соцсетях он написал, что именно такие школы воспитывают «тех самых либералов, которые ненавидят свою страну».