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Алексей Герман-мл. о ненависти Андреасяна к Тарковскому: «Видимо, не читает книги»

Режиссер Герман-мл. заявил, что Тарковский не был предателем России
Алексей Герман-мл. на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба
Алексей Герман-мл. на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба

Режиссер Алексей Герман-мл. в беседе с изданием «Ридус» раскритиковал заявление Сарика Андреасяна о ненависти к Андрею Тарковскому.

Постановщик отметил, что Тарковский никогда не был предателем родины, несмотря на то, что снимал не в России.

«Но у него в России не всегда было просто с фильмопроизводством. Достаточно прочитать книжки. Но Андреасян, видимо, не читает. Эти прямоугольные предметы ему не симпатичны», — отметил режиссер.

По мнению Германа-мл., Андреасян сказал «откровенную глупость». Он считает, что на месте коллеги стоит признать это, либо не признавать, но «вести себя достойно». Режиссер возмутился, что Сарик «стучал» на талантливых людей, которых не стало.

«Это удивительная культура, в которой если кто-то умнее тебя и талантливее, то он обязательно предал Родину. Надо себя как-то реально сопоставлять. Но если Андреасян хочет быть совсем посмешищем — пожалуйста», — заявил кинематографист.

Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. После этого в соцсетях он написал, что именно такие школы воспитывают «тех самых либералов, которые ненавидят свою страну».