89-летняя вдова Алексея Баталова потеряла зрение

Вдова Алексея Баталова ослепла. У 89-летней Гитаны Леонтенко отказало зрение.
После смерти Баталова его вдова Гитана Леонтенко и тяжелобольная дочь Мария живут в просторной квартире в центре Москвы. У женщин есть помощница и сиделка. Дочь Мария страдает ДЦП и всю жизнь проводит в инвалидном кресле. Ей 57 лет.
«С жилищными условиями у меня все хорошо, я живу в своей квартире в центре Москвы. Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть», — цитирует вдову сайт aif.ru.
Гитана Аркадьевна подчеркнула, что в помощи не нуждается. Вероятно, вдова Баталова потеряла зрение из-за стресса, связанного с судебными разборками из-за наследства.
Напомним, Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина пытались завладеть их недвижимостью. В мае 2023 года суд приговорил Цивина к пяти годам колонии, а Дрожжину — к условному сроку в четыре года.
Дрожжина и Цивин утверждали, что были знакомы с Баталовым, якобы он сам разрешил им присматривать за женой и дочерью, распоряжаться наследством, квартирами, которые они сдавали в аренду, если вдруг его не станет. Однако, после смерти Алексея Владимировича вдова опровергла их слова.