89-летняя вдова Алексея Баталова потеряла зрение

«С жилищными условиями у меня все хорошо, я живу в своей квартире в центре Москвы. Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть», — цитирует вдову сайт aif.ru.