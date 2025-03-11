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Сарика Андреасяна засыпали «клоунами» в соцсети

Режиссер Андреасян отключил реакции в Telegram после перепалки со студентами
Сарик Андреасян на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба
Сарик Андреасян на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба

Режиссер Сарик Андреасян отключил реакции пользователей на свои публикации в Telegram-канале после поста о перепалке со студентами киношколы. На это обратило внимание издание «Фонтанка».

«Если всем остальным кинематографистам так претит мысль, что они работают для зрителя, то мне это только на руку. Отправляйте свои фильмы на фестивали, а я буду купаться в зрительской любви», — написал режиссер, заявлявший студентам о нелюбви к авторскому кино.

В ответ читатели канала засыпали пост Андреасяна эмодзи-клоунами. Также в топ-3 реакций на этот пост вошли изображения веселых фекалий и среднего пальца.

После такой реакции режиссер отключил возможность ставить смайлы на свои посты.

Накануне Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

Ранее сообщалось, что Кончаловский поддержал авторское кино после критики Андреасяна.