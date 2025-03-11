Сарика Андреасяна засыпали «клоунами» в соцсети

«Если всем остальным кинематографистам так претит мысль, что они работают для зрителя, то мне это только на руку. Отправляйте свои фильмы на фестивали, а я буду купаться в зрительской любви», — написал режиссер, заявлявший студентам о нелюбви к авторскому кино.