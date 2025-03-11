Звезда «Служебного романа» попросила не путать советское воспитание с деменцией

«Мне часто звонят мошенники, предпочитаю не отвечать незнакомым номерам либо сразу класть трубку. Не нужно быть мягкими. Люди из советской эпохи привыкли доверять: если звонят из конторы, то все правда. Это советское воспитание, а не деменция», — заявила артистка.