Умерла личная медсестра Элвиса Пресли Мэриан Дж. Кок

На 99-м году жизни ушла из жизни Мэриан Дж. Кок, медсестра, которая в 1970-х годах заботилась о Элвисе Пресли, как в Baptist Memorial Hospital, так и в его поместье Грейсленд в Мемфисе. Об этом сообщает издание People.
Элвис Пресли скончался летом 1977 года в возрасте 42 лет.
О смерти медсестры стало известно благодаря публикации Присциллы Пресли, экс-супруги Элвиса, которая была с ним в браке с 1967 по 1973 год. Присцилла отметила, что Кок была тем человеком, на которого Элвис всегда мог положиться.