Эксперт Акопов: киноиндустрия РФ теряет 1 тыс. специалистов в год

«Одна из проблем, которая касается сферы кино, очень проста. И я говорю об этом уже много лет: каждый год из киноиндустрии выбывает 1 тыс. человек. Где взять столько же людей им на замену? Их должно быть порядка 500 актеров и еще 500 других специалистов», — обратил внимание он.