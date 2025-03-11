Создатель «Аноры» Шон Бейкер относится к независимым режиссерам, то есть не сотрудничает с крупными студиями и снимает с ограниченным бюджетом. Такой статус предполагает максимум творческой свободы, но и накладывает на постановщика больше ответственности — в случае провала ему некого винить, кроме самого себя. Узнаем, о чем фильм «Анора» (2024), каков его сюжет, кто главные герои и главное — стоит ли его смотреть.