Создатель «Аноры» Шон Бейкер относится к независимым режиссерам, то есть не сотрудничает с крупными студиями и снимает с ограниченным бюджетом. Такой статус предполагает максимум творческой свободы, но и накладывает на постановщика больше ответственности — в случае провала ему некого винить, кроме самого себя. Узнаем, о чем фильм «Анора» (2024), каков его сюжет, кто главные герои и главное — стоит ли его смотреть.
Основная информация о фильме «Анора» (2024)
Премьера фильма «Анора» в России состоялась в октябре 2024 года. Участие целого пула отечественных актеров стало основным фактором, который привлек внимание аудитории. И хотя Юра Борисов так и не получил статуэтку за лучшую мужскую роль, титул номинанта у него уже никто не отнимет. Своего рода достижение — до этой стадии никто из наших соотечественников еще не добирался.
Жанр: комедия, драма, мелодрама
Страна: США
Режиссер: Шон Бейкер
В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова
Мировая премьера: 24.05.2024
Длительность: 139 минут
Музыка: Joseph Capalbo
Возрастные ограничения: 18+
Главные герои фильма «Анора» (2024)
Большинство персонажей фильма — колоритные, хорошо узнаваемые образы, уже знакомые зрителям по массовой культуре и реальной жизни.
Анора-Эни (Майки Мэдисон) — стриптизерша, американка узбекского происхождения, яркая и целеустремленная девушка 23 лет.
Ваня Захаров (Марк Эйдельштейн) — сын российского олигарха, общительный и веселый молодой человек, который приехал в Америку учиться, но вместо этого ведет праздный образ жизни.
Игорь (Юра Борисов) — немногословный бандит, жесткий, но при этом добросердечный человек, нанят родителями Ивана, чтобы «разобраться» в ситуации.
Николай Захаров (Алексей Серебряков) — отец Ивана, олигарх.
Галина (Дарья Екамасова) — мать Ивана, властная женщина-тиран.
О чем фильм «Анора»: краткое описание сюжета
Перед зрителями вариация на сюжет «Золушки», в котором все пошло не так с самого начала. Американка Анора, которую для краткости все зовут Эни, работала стриптизершей в клубе. Однажды ее клиентом стал Иван, обаятельный сын российского олигарха, прожигающий жизнь в Бруклине. Благодаря бабушке Анора неплохо знала русский язык, что способствовало более раскрепощенному общению представителей разных классов общества.
Постепенно молодые люди сблизились и влюбились друг в друга. Из Нью-Йорка они переместились в Лас-Вегас, где заключили брак. Кольцо с бриллиантом в четыре карата только подтвердило серьезные намерения будущего олигарха.
Однако счастливая семейная жизнь длилась недолго. Родители Ивана оказались категорически против такого союза. Сначала они отправили в Бруклин образумить сына сурового русского гопника Игоря в сопровождении пары комичных армян, а потом и сами в срочном порядке вылетели в Штаты. Иван не обрадовался такому повороту событий, поэтому исчез в неизвестном направлении.
Эни пришлось разбираться в ситуации самостоятельно. Она успела подраться с Игорем и Гарником (еще одним гопником на подхвате) и вступила в противостояние с мамой Ивана Галиной, которая все-таки добилась расторжения брака.
В финале Эни пришла вместе с Иваном в его бруклинский особняк, чтобы забрать вещи, между экс-супругами снова вспыхнула страсть. Анора расплакалась в объятиях возлюбленного, но быть вместе им не суждено.
Ключевые смыслы, темы и идеи фильма «Анора» (2024)
Массовые вкусы и мнение профессионального сообщества совпадают редко, но «Анора» — тот случай, когда кино нравится (почти) всем: и зрителям, и критикам. Успех ленты вполне закономерен: в фильме есть «девушка из народа», великолепно сыгранная Майки Мэдисон, ее слегка карикатурные, но обладающие деньгами и властью антагонисты, много гротеска, фарса и гомеопатическая доза мелодрамы. Чтобы глубже понять феномен этого кино, стоит разобрать его на основные ингредиенты.
Русский след
Прежде всего нас интересуют причины успеха «Аноры» у отечественного зрителя. Здесь все просто: половину персонажей сыграли известные российские актеры. Например, Ваня Захаров — Марк Эйдельштейн, звезда сериала «Монастырь» и нового блокбастера «Сто лет тому вперед». Критики отметили его органичную трансформацию по ходу развития сюжета — превращение современного принца в тщедушное существо, которое боится своих родителей.
Охранник Игорь — Юра Борисов из «Подельников», «Петровых в гриппе» и одного из самых популярных российских сериалов «Эпидемия». На «Оскар» просто так не номинируют — этот брутальный, на лицо ужасный, но внутри добрый персонаж стал украшением фильма. Роберт Дауни-младший на церемонии «Оскара» назвал его героя «мафиози с душой» и предрек Юре Борисову блестящее актерское будущее.
Органично смотрятся в роли родителей Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, причем мама даже затмевает папу-олигарха, демонстрируя тем самым, кто тут реальный, а не номинальный глава семьи. Представители армянской диаспоры Торос и Гарник отвечают за самые смешные моменты фильма.
Смотреть на весь этот бардак, в котором говорят на русском, английском и армянском (иногда одновременно) по меньшей мере нескучно, а зачастую даже очень весело.
Собственный киноязык
Для Шона Бэйкера «Анора» — не первая работа на тему секс-индустрии. Это его конек, здесь он довел форму до совершенства, накопил уйму содержания, отточил интонации, учел все нюансы и оттенки смысла.
Независимость режиссера проявляется в том, что у «Аноры» есть собственный киноязык, в котором традиции Голливуда удачно совмещаются с новаторским, ярким и одновременно нарочито простым повествованием. Именно такой подход идеально подошел к этой истории, которую западные критики назвали ироничным переосмыслением классической «Красотки» с Джулией Робертс.
Секс-индустрия, показанная изнутри, — в целом благодатная тема, которая заранее привлекает внимание зрителей. Кроме того, здесь есть история мужчины и женщины, сыгранная актерами безупречно. Все персонажи, включая второстепенных, смотрятся ярко и жизненно, что всегда подкупает аудиторию.
Другие грани
«Анору» можно рассматривать под разными углами. Например, с точки зрения борьбы противоположностей и преодоления конфликтов. Здесь сталкиваются друг с другом русская и американская культуры, представители низших и высших слоев общества, деньги и секс.
Всех примиряет и обезоруживает трогательная, нарочито неловкая финальная сцена: зрителю предлагают переосмыслить то, на что он смотрел два с лишним часа. Что это было: головокружительная комедия с погонями или жизненная трагедия? В критических обзорах мировой прессы «Анору» определяют как «едкую сказку» и «мрачную комедию», что вполне передает противоречивый дух картины.
Стоит ли смотреть фильм «Анора»: отзывы критиков и зрителей
Критики дают высшие оценки режиссерской работе, хвалят сценарий, монтаж и актерскую игру. Обозреватели «Вашингтон Пост» пришли к выводу, что Шон Бейкер — новатор кино, который умело преобразуе свои глубокие социальные наблюдения в драму и фарс. Фильм выглядит удивительно свежим и абсолютно достойным всех полученных наград.
Зрители в целом разделяют восторги экспертов, но в большинстве воспринимают этот фильм как развлечение, а не глубокую социальную драму. Представители отечественной аудитории отмечают, что это один из немногих американских фильмов, в котором русские показаны вполне адекватными людьми без привычных шаблонов с медведями, икрой и водкой.
Интересные факты о фильме «Анора»
Зрителям будет любопытно узнать следующие факты об этом фильме.
Помимо режиссерской работы, Шон Бейкер написал сценарий «Аноры», был продюсером картины и взял на себя монтаж.
В истории кино, помимо «Аноры», всего три фильма были удостоены одновременно Пальмовой ветви Каннского фестиваля и «Оскара».
Чтобы создать уникальную визуальную эстетику и усилить эмоциональное воздействие, художники и дизайнеры использовали почти в каждом кадре фильма оттенки синего и красного.
Интимные сцены снимались без почти обязательного для американского кино координатора. Режиссер сделал ставку на доверие между актерами.
Вступительные титры создавали вручную без цифровых технологий. Их снимали покадрово с анимацией стоп-моушен. Съемки титров заняли несколько месяцев.