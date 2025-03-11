Александр Сергеевич Пушкин — центральный персонаж фильма, великий русский поэт, чья жизнь и творчество стали символом свободы мысли. Фильм показывает его не только как гения литературы, но и как страстного человека, который боролся за свои идеалы, страдал от притеснений цензуры и столкнулся с трагической судьбой. Юра Борисов убедительно передал внутреннюю борьбу поэта, его бунтарский дух и искреннюю любовь к жизни.

Наталья Гончарова — жена Пушкина, одна из самых красивых женщин своего времени, чья судьба тесно связана с драматическими событиями в жизни поэта. В фильме показаны их романтические отношения, трогательные моменты семейной жизни и испытания, через которые им пришлось пройти.

Графиня Елизавета Воронцова — одна из самых загадочных женщин в жизни Пушкина, которая, по слухам, была его возлюбленной. В картине раскрываются их сложные взаимоотношения и влияние Воронцовой на поэта, а также ее роль в его творчестве.

Василий Андреевич Жуковский — наставник и друг Пушкина, выдающийся поэт и переводчик. Он поддерживал поэта в трудные времена, помогал ему справляться с гонениями власти и оказывал огромное влияние на его творчество.

Жорж Шарль Дантес — французский офицер, ставший соперником Пушкина и его убийцей на дуэли. В фильме показаны обстоятельства их противостояния, интриги при дворе и роковой поединок, ставший кульминацией истории.