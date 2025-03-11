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Доктор Ватсон, каким вы его не знали: 5 неожиданных воплощений напарника Холмса

От классического джентльмена в советском телесериале до Ватсона-женщины в современном многосерийном детективе. Разберем пять главных воплощений помощника легендарного сыщика
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Виталий Соломин в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»/Джуд Лоу в фильме «Шерлок»
Виталий Соломин в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»/Джуд Лоу в фильме «Шерлок»

Недавно мы вспоминали лучших актеров, сыгравших Шерлока Холмса. В этот раз решили рассказать о тех, кто исполнил роль верного друга и напарника всемирно известного сыщика — доктора Джона Ватсона. 

1. Виталий Соломин

Виталий Соломин в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Виталий Соломин в фильме доктора Ватсона «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Режиссер Игорь Масленников, работавший над экранизацией приключений Шерлока Холмса, на Виталия Соломина обратил внимание благодаря его внешнему сходству с Артуром Конан Дойлом. Однако худсовет «Ленфильма» первоначально сомневался в его кандидатуре, считая актера недостаточно похожим на англичанина. Тем не менее утверждение Соломина на роль Ватсона оказалось судьбоносным. Его дуэт с Василием Ливановым, исполнившим роль Шерлока Холмса, стал культовым. 

Съемки сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проходили не без трудностей. Соломин, будучи задействованным в важном спектакле, был вынужден почти каждый день летать из Ленинграда, где проходили съемки, в столицу. Несмотря на все испытания, его преданность профессии и стремление к совершенству позволили создать образ, который до сих пор считается эталонным. Виталий Соломин ушел из жизни в 2002 году, но его наследие продолжает жить. 

2. Джуд Лоу

Джуд Лоу в фильме «Шерлок Холмс»
Джуд Лоу в роли Джона Ватсона в фильме «Шерлок Холмс»

Актер привнес новую динамику в образ напарника детектива в фильмах Гая Ричи «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней». Критики и зрители высоко оценили работу Джуда Лоу, а их дуэт с Робертом Дауни-мл. оживил классику.

Его Джон Ватсон — не просто спутник, а равноправный партнер Холмса, демонстрирующий боевые навыки и аналитический ум. Ватсон стремится к стабильности, у него есть невеста Мэри Морстен, с которой он намерен провести всю жизнь, но его дружба с Холмсом приводит к череде бесконечных авантюр.

3. Мартин Фриман

Мартина Фриман в сериале «Шерлок»
Мартина Фриман в роли Джона Ватсона в сериале «Шерлок»

Отставной военврач, только что вернувшийся из Афганистана, не может найти себя под мирным лондонским небом и знакомится с детективом-консультантом Шерлоком Холмсом. Так начинается грандиозная история приключений культовых персонажей в современных реалиях. Сериал «Шерлок» стал феноменом, сделав ее главных звезд  Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана всемирно известными.

Фриман изобразил Ватсона как верного друга, готового броситься в огонь и воду ради Шерлока. Именно благодаря ему в холодном и циничном Холмсе начинает пробуждаться человечность. 

4. Люси Лью

Люси Лью в сериале«Элементарно»
Люси Лью в роли Джоан Ватсон в сериале «Элементарно»

Радикальным переосмыслением классического героя Конан Дойля стала Джоан Ватсон в исполнении Люси ЛьюАнгелы Чарли», «Убить Билла»). В американском телесериале «Элементарно», действие которого перенесли в Нью-Йорк наших дней, Джоан — бывший хирург и при Шерлоке Холмсе (Джонни Ли Миллер) поначалу исполняет обязанности куратора трезвости. Постепенно их профессиональные отношения перерастают в партнерство, где Ватсон проявляет себя как проницательный и надежный детектив.

Решение сделать персонажа женщиной было продиктовано желанием создателей привнести новизну в классический сюжет. Лью позже признавалась, что гордится своим Ватсоном, ведь в жанре детектива актрисы часто остаются на вторых ролях.

5. Моррис Честнат

Моррис Честнат в сериале «Ватсон»
Моррис Честнат в роли Джона Ватсона в сериале «Ватсон»

Шерлок Холмс погиб от рук профессора Мориарти. Спустя год после трагедии доктор Ватсон решает возобновить медицинскую практику и становится главой клиники имени Холмса. Используя навыки дедукции, приобретенные за годы сотрудничества с великим сыщиком, Джон берется за необъяснимые медицинские случаи, требующие нестандартного подхода.

Моррис Честнат, известный по сериалам «Роузвуд» и «Визитеры», представил зрителям новую интерпретацию доктора в сериале «Ватсон». Проект канала CBS сейчас в самом разгаре. Медицинский детектив, действие которого происходит в США, стартовал в начале 2025 года и представил свежий взгляд на классический образ. 