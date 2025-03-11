Недавно мы вспоминали лучших актеров, сыгравших Шерлока Холмса. В этот раз решили рассказать о тех, кто исполнил роль верного друга и напарника всемирно известного сыщика — доктора Джона Ватсона.
1. Виталий Соломин
Режиссер Игорь Масленников, работавший над экранизацией приключений Шерлока Холмса, на Виталия Соломина обратил внимание благодаря его внешнему сходству с Артуром Конан Дойлом. Однако худсовет «Ленфильма» первоначально сомневался в его кандидатуре, считая актера недостаточно похожим на англичанина. Тем не менее утверждение Соломина на роль Ватсона оказалось судьбоносным. Его дуэт с Василием Ливановым, исполнившим роль Шерлока Холмса, стал культовым.
Съемки сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проходили не без трудностей. Соломин, будучи задействованным в важном спектакле, был вынужден почти каждый день летать из Ленинграда, где проходили съемки, в столицу. Несмотря на все испытания, его преданность профессии и стремление к совершенству позволили создать образ, который до сих пор считается эталонным. Виталий Соломин ушел из жизни в 2002 году, но его наследие продолжает жить.
2. Джуд Лоу
Актер привнес новую динамику в образ напарника детектива в фильмах Гая Ричи «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней». Критики и зрители высоко оценили работу Джуда Лоу, а их дуэт с Робертом Дауни-мл. оживил классику.
Его Джон Ватсон — не просто спутник, а равноправный партнер Холмса, демонстрирующий боевые навыки и аналитический ум. Ватсон стремится к стабильности, у него есть невеста Мэри Морстен, с которой он намерен провести всю жизнь, но его дружба с Холмсом приводит к череде бесконечных авантюр.
3. Мартин Фриман
Отставной военврач, только что вернувшийся из Афганистана, не может найти себя под мирным лондонским небом и знакомится с детективом-консультантом Шерлоком Холмсом. Так начинается грандиозная история приключений культовых персонажей в современных реалиях. Сериал «Шерлок» стал феноменом, сделав ее главных звезд Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана всемирно известными.
Фриман изобразил Ватсона как верного друга, готового броситься в огонь и воду ради Шерлока. Именно благодаря ему в холодном и циничном Холмсе начинает пробуждаться человечность.
4. Люси Лью
Радикальным переосмыслением классического героя Конан Дойля стала Джоан Ватсон в исполнении Люси Лью («Ангелы Чарли», «Убить Билла»). В американском телесериале «Элементарно», действие которого перенесли в Нью-Йорк наших дней, Джоан — бывший хирург и при Шерлоке Холмсе (Джонни Ли Миллер) поначалу исполняет обязанности куратора трезвости. Постепенно их профессиональные отношения перерастают в партнерство, где Ватсон проявляет себя как проницательный и надежный детектив.
Решение сделать персонажа женщиной было продиктовано желанием создателей привнести новизну в классический сюжет. Лью позже признавалась, что гордится своим Ватсоном, ведь в жанре детектива актрисы часто остаются на вторых ролях.
5. Моррис Честнат
Шерлок Холмс погиб от рук профессора Мориарти. Спустя год после трагедии доктор Ватсон решает возобновить медицинскую практику и становится главой клиники имени Холмса. Используя навыки дедукции, приобретенные за годы сотрудничества с великим сыщиком, Джон берется за необъяснимые медицинские случаи, требующие нестандартного подхода.
Моррис Честнат, известный по сериалам «Роузвуд» и «Визитеры», представил зрителям новую интерпретацию доктора в сериале «Ватсон». Проект канала CBS сейчас в самом разгаре. Медицинский детектив, действие которого происходит в США, стартовал в начале 2025 года и представил свежий взгляд на классический образ.