Съемки сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проходили не без трудностей. Соломин, будучи задействованным в важном спектакле, был вынужден почти каждый день летать из Ленинграда, где проходили съемки, в столицу. Несмотря на все испытания, его преданность профессии и стремление к совершенству позволили создать образ, который до сих пор считается эталонным. Виталий Соломин ушел из жизни в 2002 году, но его наследие продолжает жить.