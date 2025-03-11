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Белла Торн вышла в свет в облегающем прозрачном наряде

Актриса вышла на публику в откровенном платье

Американская актриса и певица Белла Торн появилась на Неделе моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Белла Торн
Белла ТорнИсточник: Legion-Media.ru

27-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем прозрачном платье кремового оттенка, декорированном многочисленными складками и воланами. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В качестве обуви она выбрала белые туфли с острым носом, дополнив свой образ массивным золотым ожерельем. Завершила внешний вид Торн укладка с эффектом мокрых и завитых в легкие локоны волос.

В декабре 2024 года Белла Торн снялась в платье с откровенным вырезом. Артистка поделилась снимком, на котором предстала в облегающем платье черного цвета, оформленном овальным вырезом на груди.