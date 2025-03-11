Дмитрий Чеботарев признался, что редко дарит жене подарки

Известный российский актер Дмитрий Чеботарев в беседе с Пятым каналом рассказал, что нечасто радует супругу подарками, поскольку считает цветы слишком банальным и недостаточно романтичным презентом.
Несмотря на это, его жена, актриса Елизавета Климова, похоже, не испытывает недостатка во внимании. В этом году супруги отмечают медную свадьбу, и сам Чеботарев признался, что был удивлен, осознав, что их брак достиг такого рубежа.
«2 июня будем праздновать», — сказал он на премьере сериала «Цыгане. Улица Шекспира», прошедшей в московском кинотеатре «Художественный».
Знакомство пары произошло на съемках одного из фильмов, а в 2018 году они официально оформили отношения. Вскоре у них родилась дочь Иванна, а в 2023 году в семье появился еще один ребенок — сын Кай.
Ранее актриса Елена Подкаминская призналась, что работала душа в душу с Милошем Биковичем.