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Дмитрий Чеботарев признался, что редко дарит жене подарки

Актер и его супруга отмечают в этом году медную свадьбу
Дмитрий Чеботарев с женой на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба
Дмитрий Чеботарев с женой на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба

Известный российский актер Дмитрий Чеботарев в беседе с Пятым каналом рассказал, что нечасто радует супругу подарками, поскольку считает цветы слишком банальным и недостаточно романтичным презентом.

Несмотря на это, его жена, актриса Елизавета Климова, похоже, не испытывает недостатка во внимании. В этом году супруги отмечают медную свадьбу, и сам Чеботарев признался, что был удивлен, осознав, что их брак достиг такого рубежа.

«2 июня будем праздновать», — сказал он на премьере сериала «Цыгане. Улица Шекспира», прошедшей в московском кинотеатре «Художественный».

Знакомство пары произошло на съемках одного из фильмов, а в 2018 году они официально оформили отношения. Вскоре у них родилась дочь Иванна, а в 2023 году в семье появился еще один ребенок — сын Кай.