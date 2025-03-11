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Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о манипуляциях в отношениях

Ольга Прокофьева считает, что в романтических отношениях необходимы компромиссы
Ольга Прокофьева
Ольга ПрокофьеваИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Ольга Прокофьева считает, что манипуляции в отношениях являются своего рода компромиссами, а потому без них не обойтись. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом во время премьеры драматического триллера «Последний день рождения».

«Манипуляция. У этого слова тоже есть синоним. Поэтому иногда это компромиссы, которые нужны. Манипуляции — это те же компромиссы для меня», — заявила она.

Известно, что знаменитость познакомилась с будущим медиамагнатом Владимиром Гусинским еще в студенческие годы, но их роман начался только спустя несколько лет, когда он уже добился успеха. Мужчина испытывал к ней искренние чувства, одаривал роскошными подарками и устраивал впечатляющие сюрпризы, надеясь, что она станет его женой.

Однако актриса не отвечала ему взаимностью и неоднократно отвергала предложения о браке. Спустя четыре года она окончательно разорвала отношения с Гусинским и ушла к своему коллеге Юрию Соколову. Их роман развивался стремительно — уже через четыре месяца пара поженилась, а позже у них родился ребенок.