Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о манипуляциях в отношениях

Однако актриса не отвечала ему взаимностью и неоднократно отвергала предложения о браке. Спустя четыре года она окончательно разорвала отношения с Гусинским и ушла к своему коллеге Юрию Соколову. Их роман развивался стремительно — уже через четыре месяца пара поженилась, а позже у них родился ребенок.