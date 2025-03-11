Минкультуры попросили отказаться от спонсирования фильмов Сарика Андреасяна

Накануне Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. Позднее режиссер заявил, что не собирается извиняться за свои слова о Тарковском