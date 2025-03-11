Дочь Владимира Машкова призналась в любви Евгению Цыганову

«Мне ужасно страшно! Я нахожусь в эмиграции, на мне большая семья… Мне очень страшно, что сбудутся все предсказания, которые остались в России. Мол, я буду мыть туалеты. Страшно, что зачахну здесь, и у меня ничего не получится», — поведала как-то актриса.