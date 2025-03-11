Дочь Владимира Машкова призналась в любви Евгению Цыганову

Дочь Владимира Машкова после переезда в США разорвала общение не только со знаменитым отцом и другими родственниками, но и друзьями. В их числе оказался актер Евгений Цыганов.
«По России я не скучаю, но скучаю по людям. Женя Цыганов — один из них. Еще мои бабушка и дедушка. Мы не виделись три года, но созваниваемся по видеосвязи», — отметила Мария Машкова.
С Цыгановым она работала, поэтому о коллеге у нее остались хорошие воспоминания.
«Я очень люблю Женю», — подчеркнула 39-летняя Мария Машкова.
А еще она призналась, что получает в свой адрес много проклятий. Ее это очень ранит.
«Мне продолжают писать ежедневно очень-очень много проклятий. Вся моя аудитория разочарована и действительно искренне считает меня предателем Родины. И не только Родины», — вздыхает звезда сериала «Не родись красивой».
Отметим, у актрисы есть американское гражданство. Но она поставила крест на карьере в России. Сидит без работы.
«Я приняла проигрыш. Поняла, что моя профессия актрисы закончена. Я написала большое прощальное письмо моему агенту и менеджеру», — делилась Машкова.
Наследница народного артиста очень переживает, находясь в США.
«Мне ужасно страшно! Я нахожусь в эмиграции, на мне большая семья… Мне очень страшно, что сбудутся все предсказания, которые остались в России. Мол, я буду мыть туалеты. Страшно, что зачахну здесь, и у меня ничего не получится», — поведала как-то актриса.