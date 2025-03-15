О чем сериал «Аутсорс»
1996 год. В обшарпанном камчатском городке, в тюрьме спецназначения дожидаются своей участи серийные убийцы и насильники. Мораторий на казнь еще не наложен, смертельный приговор здесь исправно приводят в исполнение. В это жутковатое место прибывает новый сотрудник Костя (Иван Янковский). Волевой и психологически подкованный, он завоевывает уважение коллег-тюремщиков и предлагает им отдавать казнь преступников родственникам жертв на аутсорс.
По закону такое? Нет. Справедливо? Возможно. Пара лопушков-надзирателей (Эльдар Калимулин и Данил Стеклов), ушлый прокурор (Дмитрий Сумин) и тюремный врач (Леонид Тележинский) хватаются за возможность подзаработать, завернутую в обертку высокой морали.
Зачем смотреть
Поставил «Аутсорс» Душан Глигоров, хорошо известный по «Хрустальному» и «Трассе» — сильным триллерам о провинциальных городах, в которых зло вспучивается и лезет изо всех щелей. В отличие от предыдущих проектов режиссера, в «Аутсорсе» главное зло не уродилось в этом захолустье, оно несется с другого конца страны — из города Кимры. Оттуда перевели героя Янковского — лидера, харизматика, проповедника и манипулятора от дьявола.
Никогда еще актер не был так похож на ящерицу. Его Костя Волков — хладнокровное существо с ледяным взглядом. Палач без страха и упрека. Каратель с благими намерениями. Он гипнотизирует рассуждениями о добре и зле — и невозможно не вспомнить Раскольникова, сыгранного Янковским же в недавнем «Преступлении и наказании». Но в Косте сидит еще один персонаж из классики — Чичиков, бессовестно торгующий мертвыми душами.
Почему этот приезжий надзиратель так сильно воздействует и так хорошо убеждает? Да потому что на фоне расхлябанности всего мира, на фоне тотальной неопределенности он один четко знает, что делать, и умело это транслирует. Главная детективная интрига «Аутсорса» — не поиски маньяка, ведь все они уже сидят по камерам. Больше всего волнует, что же на самом деле скрывается в Косте, что им движет. Играет-то он, конечно, не денег ради...
Характеры других персонажей тоже тщательно прописаны, у каждого, оказавшегося внутри этой заварухи, имеется свой понятный мотив. Изображенный мир также узнаваем: интерьеры аутентичны, а вещи дивно несвежи. Редко в идеально прибранных российских сериалах встретишь чашку со сколом, грязный халат, помятую сигаретную пачку — то есть, правду жизни.
Почему можно не смотреть
Профессионалы нарекли «Аутсорс» самым ожидаемым сериалом среди многих новинок этого года. Что будет с ожиданиями зрительскими — предсказать сложно. Тяжело смотреть кино, не дающее надежд, а «Аутсорс» именно такой. Веру в человечество он точно не укрепит, а желание вернуться в 1990-е и вовсе отобьет. Всю сладкую ностальгию выжжет каленым железом.
Это тревожная драма про свинцовое время, когда все были растеряны и не знали, как выкрутиться. Про ненависть, которую транслировало государство к жившим в нем людям. В мире «Аутсорса» никто никого не любит, никто не стал тем, кем мечтал, а родина-мать принимает облик пошлой скандальной тетки (неузнаваемая Карина Разумовская) в меховой шапке.
Человеческая жизнь здесь хоть и продается задорого, но на деле стоит копейки, а самый страшный и самый хитрый тип прикрывается благими намерениями. Даже те, кто находится на свободе, стиснуты узким форматом кадра 4:3 и все равно что заключены в тюрьму, выхода из которой не намечается. Желание погрузиться в столь дискомфортную атмосферу возникнет не у каждого, это, вероятно, и объясняет, что сериал пока не стал большим зрительским хитом.