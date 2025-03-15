Это тревожная драма про свинцовое время, когда все были растеряны и не знали, как выкрутиться. Про ненависть, которую транслировало государство к жившим в нем людям. В мире «Аутсорса» никто никого не любит, никто не стал тем, кем мечтал, а родина-мать принимает облик пошлой скандальной тетки (неузнаваемая Карина Разумовская) в меховой шапке.



Человеческая жизнь здесь хоть и продается задорого, но на деле стоит копейки, а самый страшный и самый хитрый тип прикрывается благими намерениями. Даже те, кто находится на свободе, стиснуты узким форматом кадра 4:3 и все равно что заключены в тюрьму, выхода из которой не намечается. Желание погрузиться в столь дискомфортную атмосферу возникнет не у каждого, это, вероятно, и объясняет, что сериал пока не стал большим зрительским хитом.