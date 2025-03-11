Путин поручил создать центр хранения визуального контента в Госфильмофонде

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Национальному центру исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) определить объем финансирования строительства центра хранения визуального контента на территории Госфильмофонда России.
Перечень поручений президента по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации” определить объем и источники финансирования разработки проектно-сметной документации и мероприятий по строительству на территории федерального государственного бюджетного учреждения культуры “Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации” центра хранения визуального контента», — говорится в перечне.