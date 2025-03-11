Путин поручил создать центр хранения визуального контента в Госфильмофонде

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации” определить объем и источники финансирования разработки проектно-сметной документации и мероприятий по строительству на территории федерального государственного бюджетного учреждения культуры “Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации” центра хранения визуального контента», — говорится в перечне.