Полиция раскрыла, чем жена Джина Хэкмена занималась в дни перед трагедией

Полиция раскрыла, чем жена актера Джина Хэкмена Бетси Аракава занималась в дни перед трагедией и непосредственно в день смерти. Об этом сообщает The Sun.
65-летняя пианистка была единственным опекуном 95-летнего Хэкмена и выполняла в последние дни жизни домашние задачи — 9 февраля забрала собаку Зинну из ветеринарной клиники, что может объяснять, почему собаку нашли без признаков жизни в переноске.
11 февраля утром Аракава отправила электронное письмо своему массажисту, после отправилась в продуктовый магазин и аптеку.
На записях видеонаблюдения Аракава носит маску, что может указывать на то, что она плохо себя чувствовала. Затем она зашла в местный магазин кормов для домашних животных, после чего живой ее уже не видели.
У Аракавы на компьютере нашли множество неоткрытых писем от 11 февраля, что косвенно намекает на то, что не стало женщины именно тогда.
Ее нашли бездыханной на полу в ванной, прежде чем судмедэксперт установил, что она умерла от хантавируса.
Накануне судмедэксперт установил, что у Аракавы было редкое инфекционное заболевание — хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов.
Хэкмен страдал от заболевания сердца вкупе с истощением на фоне голода: актер страдал тяжелой формой болезни Альцгеймера и не вполне осознавал окружающую действительность.