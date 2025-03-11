Кинокомпания Disney отстояла в суде авторские права на «Моану»

По словам аниматора, он показывал сценарий и трейлер «Баки» нынешней главе отдела разработки полнометражных фильмов в DreamWorks Animation Дженни Марчик — и якобы она могла передать материалы студии. При этом Марчик на суде заявила, что не передавала сценарий «Баки» ни одному из сотрудников Disney.