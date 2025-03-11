Добросердечный, но нерешительный Мете Карааслан — жених Наз — вернулся в Турцию после учебы за границей. Случайно он встретил Инджилу, не узнав во взрослой красавице подругу детства. Влюбившись в нее, Мете не решился порвать с Наз. Инджила тоже металась между хозяйкой и возлюбленным, стараясь подавить нежные чувства, ведь надеяться ей не на что. Выйдя замуж, Наз сначала безотчетно, а потом все более осознанно ревновала Мете к служанке.