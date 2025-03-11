Кончаловский рассказал об условиях существования авторского кино

«Считаю, что авторское кино должно обязательно существовать, но оно может существовать, когда параллельно течет огромная, широкая река коммерческого кино», — сказал Кончаловский, отметив, что любое кино в той или иной степени является авторским, и индивидуальность присутствует в любом случае.