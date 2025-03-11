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Кончаловский рассказал об условиях существования авторского кино

Такой кинематограф «может существовать, когда параллельно течет огромная, широкая река коммерческого кино», считает режиссер
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Коммерческое кино в какой-то степени позволяет существовать авторскому кинематографу. Таким мнением с ТАСС поделился режиссер Егор Кончаловский.

«Считаю, что авторское кино должно обязательно существовать, но оно может существовать, когда параллельно течет огромная, широкая река коммерческого кино», — сказал Кончаловский, отметив, что любое кино в той или иной степени является авторским, и индивидуальность присутствует в любом случае.

Режиссер отметил, что есть авторские фильмы, которые становятся коммерческими.

«Например, тот же [Квентин] Тарантино, братья Коэны — они достаточно коммерчески успешны, но это абсолютно авторское кино», — добавил Кончаловский.

Режиссер также уточнил, что, по его мнению, весь качественный кинематограф переместился в сериалы.

Егор Кончаловский — известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Он известен по работе с такими проектами, как сериал «Большой дом», фильмами «Антикиллер», «Побег», «На Луне» и «Мой папа — вождь».