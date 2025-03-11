Посол РФ в Италии поздравил Орнеллу Мути с юбилеем

В интервью корреспонденту ТАСС в свой день рождения Мути рассказала, что отмечала круглую дату в кругу семьи, без пышных празднеств. Хотя мероприятия, посвященные юбилею, планируются позже именно в России, стране, которую она очень любит и, по собственным словам, считает второй родиной. Ее бабушка и дедушка по материнской линии — из Санкт-Петербурга. Потом они переехали в Эстонию, там родилась мать Мути. Как вспомнил Сафронов, во время своего приезда в Санкт-Петербург минувшим летом она обратилась к губернатору города Александру Беглову с просьбой восстановить по архивам родословную русской ветки ее семьи.