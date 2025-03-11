Посол РФ в Италии поздравил Орнеллу Мути с юбилеем

РИМ, 10 марта. /ТАСС/. Посол России в Италии Алексей Парамонов передал итальянской актрисе Орнелле Мути, отметившей накануне 70-летие, поздравление «от имени всех россиян, которые восхищаются ее талантом».
Как сообщил российский дипломат в своем Telegram-канале, по просьбе народного художника РФ Никаса Сафронова, который давно дружит с Мути, он также передал актрисе портрет его кисти. Как отметил Парамонов, эта работа была впервые представлена на персональной выставке Сафронова в Санкт-Петербурге в августе 2024 года. Актриса приезжала на открытие выставки.
Сафронов в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, что всего он написал четыре портрета Мути, два из которых подарил актрисе. По словам художника, Мути — человек удивительного обаяния. О портрете он сказал, что на нем итальянская актриса в «образе вне времени».
«Она — невероятно красива, и внешне, и внутренне, — а это говорит о ее жизни, об отношении к людям», — добавил художник.
В интервью корреспонденту ТАСС в свой день рождения Мути рассказала, что отмечала круглую дату в кругу семьи, без пышных празднеств. Хотя мероприятия, посвященные юбилею, планируются позже именно в России, стране, которую она очень любит и, по собственным словам, считает второй родиной. Ее бабушка и дедушка по материнской линии — из Санкт-Петербурга. Потом они переехали в Эстонию, там родилась мать Мути. Как вспомнил Сафронов, во время своего приезда в Санкт-Петербург минувшим летом она обратилась к губернатору города Александру Беглову с просьбой восстановить по архивам родословную русской ветки ее семьи.
«Ей это обещали сделать», — сказал художник.