Андреасян назвал Тарковского предателем и отказался извиняться за свои слова

Режиссер Сарик Андреасян, который недавно угодил в скандал со студентами киношколы, заявил, что не собирается извиняться за свои слова, сказанные на лекции. Об этом постановщик написал в своем Telegram-канале.
Автор фильмов «Непрощенный» и «Онегин» признался, что для него Андрей Тарковский является диссидентом и предателем Родины.
«Для тех, кто не в курсе: Тарковский ненавидел фильмы Сергея Бондарчука, издевался над ними публично, а я вот их люблю. Режиссер, который является диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств», — написал постановщик.
Также Андреасян сообщил, что сам извиняться за высказанное мнение не собирается, но очень ждет извинений от студентов, которые сорвали его выступление.
«Очень жду извинений киношколы и студентов за оскорбительный и издевательский тон в мой адрес. Когда мы шли в аудиторию, один из студентов надел на свою голову маску лошади и сфотографировался со мной», — добавил он.
Ранее стало известно, что Сарик Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского. Режиссер поспорил со студентами московского Киноколледжа № 40. Затем он извинился перед студентами киноколледжа и попросил не публиковать видео со скандальной лекции.