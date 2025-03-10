Андреасян назвал Тарковского предателем и отказался извиняться за свои слова

«Для тех, кто не в курсе: Тарковский ненавидел фильмы Сергея Бондарчука, издевался над ними публично, а я вот их люблю. Режиссер, который является диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств», — написал постановщик.