Звезда «Очень странных дел» снялась в откровенном виде для рекламы

На размещенном снимке 21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» позирует на велотренажере. На ней серое боди со свободными рукавами, белые гольфы, кроссовки и розовая бейсболка. Ее образ дополняют макияж в нюдовых тонах и распущенные волосы.