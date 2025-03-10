Звезда «Очень странных дел» снялась в откровенном виде для рекламы

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун снялась без штанов для рекламы собственного бренда Florence by mills fashion. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
На размещенном снимке 21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» позирует на велотренажере. На ней серое боди со свободными рукавами, белые гольфы, кроссовки и розовая бейсболка. Ее образ дополняют макияж в нюдовых тонах и распущенные волосы.
«Никаких тренировок при создании этой коллекции не проводилось», — с иронией подписала девушка пост, который набрал 2,2 миллиона лайков.
Ранее Милли Бобби Браун раскрыла свое настоящее имя.