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Звезда «Очень странных дел» снялась в откровенном виде для рекламы

Актриса Милли Бобби Браун выложила кадры из рекламной фотосессии в соцсети

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун снялась без штанов для рекламы собственного бренда Florence by mills fashion. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Милли Бобби Браун, фото: соцсети
Милли Бобби Браун, фото: соцсети
Милли Бобби Браун, фото: соцсети
Милли Бобби Браун, фото: соцсети

На размещенном снимке 21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» позирует на велотренажере. На ней серое боди со свободными рукавами, белые гольфы, кроссовки и розовая бейсболка. Ее образ дополняют макияж в нюдовых тонах и распущенные волосы.

«Никаких тренировок при создании этой коллекции не проводилось», — с иронией подписала девушка пост, который набрал 2,2 миллиона лайков.

Ранее Милли Бобби Браун раскрыла свое настоящее имя.