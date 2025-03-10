Звезда «Универа» признался, что его 13-летняя дочь решила снять фильм

«Стеша написала свой первый киношный сценарий и хочет, как режиссер, снять задуманное. Я, естественно, помогу. Короче, сидим и читаем сценарий! Он еще не дописан, но я горжусь своей дочерью и ее правильным видением этой первой картины. Все через опыт и ошибки. Я верю в тебя, моя любовь», — поделился артист.