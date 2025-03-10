Звезда «Универа» признался, что его 13-летняя дочь решила снять фильм

Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин рассказал в личном блоге, что его 13-летняя дочь решила снять свой первый фильм. Девочка сама написала сценарий и показала его отцу.
«Стеша написала свой первый киношный сценарий и хочет, как режиссер, снять задуманное. Я, естественно, помогу. Короче, сидим и читаем сценарий! Он еще не дописан, но я горжусь своей дочерью и ее правильным видением этой первой картины. Все через опыт и ошибки. Я верю в тебя, моя любовь», — поделился артист.
Актер с 2011 года женат на своей возлюбленной Алене Харламовой. Они познакомились во время съемок «Универа», где работала подруга девушки. У пары трое детей: помимо Стефании, они растят 10-летнего Ярослава и 5-месячную Александру.
Ярушин признавался, что его старшие дети часто сталкиваются с буллингом в школе. Одноклассники дочери артиста травят ее из-за популярности отца. Актер отмечал, что в такие моменты советовал Стефании спокойно относиться к подобным словам, не вступать в конфликт и просто «кивать головой». По словам звезды «Универа», у его детей «нет понтов» из-за медийности отца.