Звезда «Девушек с Макаровым» снялась в откровенном бикини

Актриса Наталья Бардо снялась в откровенном бикини. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» позировала в розовом купальнике на пляже в Дубае и опубликовала кадры в соцсетях.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая красота, когда все натуральное. Уже так соскучились по натуральности», «Шикарная», «Вы всегда в идеальной форме», «Бомба», «Роскошная фигура», «Хочется смотреть на вас бесконечно», «Лучшая», «Фигура просто топ», «Идеальная женщина», «Как у вас все гармонично и красиво».
Знаменитость рассказывала, что после родов за два месяца избавилась от 17 лишних килограммов. По словам Бардо, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения актриса не прибегала. Она продолжает следить за питанием, сократив до минимума употребление углеводов, однако строгих диет не соблюдает. А также звезда занимается йогой и пилатесом.
Артистка стала матерью 31 мая 2016 года, она родила сына Эрика от кинорежиссера Марюса Вайсберга, который старше ее на 17 лет. Бардо признавалась, что не мечтала о детях и радовалась бесплодию, однако забеременела несмотря на диагноз и родила здорового мальчика.