Третья часть «Аватара» станет самой длинной во всей франшизе

В третьей части фильма Джеймс планирует ввести новый народ, который будет отличаться от всех остальных. «Пепельные люди» будут представлять силу огня. Он приоткрыл сюжет нового фильма: «Я хочу показать клан на’ви с другой стороны, потому что на данный момент я показывал их только с хорошей стороны. В первых фильмах можно увидеть очень отрицательных персонажей-людей и таких очень позитивных на’ви. В “Аватаре 3” мы будем делать все наоборот», — заявлял кинематографист.