Третья часть «Аватара» станет самой длинной во всей франшизе

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть франшизы «Аватар», премьера которой запланирована на 19 декабря 2025 года, станет самым длинным фильмом серии, сообщает Deadline.
Кэмерон рассказал, что за время работы над второй частью картины «Путь воды» (2022) у него накопилось слишком много идей. Поэтому он решил разделить продолжение на две части: «Аватар: Путь воды» и «Аватар: Огонь и пепел». При этом третья часть будет намного длиннее, чем предыдущие.
Первые два фильма франшизы тоже отличались внушительным хронометражем. «Аватар» (2009) длился 2 часа 42 минуты, а «Аватар: Путь воды» — 3 часа 12 минут. Кэмерон отметил, что действие во второй части разворачивалось быстро, «как скоростной поезд». Из-за этого ему не удалось полностью раскрыть персонажей. Этим он займется в третьем фильме.
Несмотря на хронометраж, первые две части стали одними из самых успешных картин в истории кино. В общей сложности они собрали более $5,2 млрд в мировом прокате.
Вторая часть вышла в прокат через 13 лет после премьеры первой ленты — в середине декабря 2022 года. События фильма разворачиваются на Пандоре спустя десять лет. Джейк Салли, который стал вождем клана на’ви Оматикайя, и Нейтири воспитывают детей. На смену устоявшемуся укладу жизни приходит необходимость покинуть родную землю.
В третьей части фильма Джеймс планирует ввести новый народ, который будет отличаться от всех остальных. «Пепельные люди» будут представлять силу огня. Он приоткрыл сюжет нового фильма: «Я хочу показать клан на’ви с другой стороны, потому что на данный момент я показывал их только с хорошей стороны. В первых фильмах можно увидеть очень отрицательных персонажей-людей и таких очень позитивных на’ви. В “Аватаре 3” мы будем делать все наоборот», — заявлял кинематографист.
В декабре 2023 года Кэмерон стал первым режиссером в мире, чьи три фильма собрали в прокате более чем по $2 млрд. В списке оказались его самые популярные фильмы: «Титаник» (1997) — $2,1 млрд, «Аватар» (2009) — $2,9 млрд, «Аватар: Путь воды» (2022) — $2,3 млрд.
При этом у режиссера уже есть планы на несколько последующих частей. Премьера «Аватара 4» запланирована на 2029 год, «Аватара 5» на 2031 год. Джеймс признался, что мечтает, чтобы «Аватар» стал такой же франшизой, как «Звездные войны» и «Звездный путь».
Ранее режиссер Кэмерон заявил, что в третьем «Аватаре» будут неожиданные повороты сюжета.