Звезды сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» намекнули на второй сезон

Ника Здорик в личном блоге опубликовала трогательное видео со своим коллегой по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергеем Городничим. Актеры перевоплотились в своих героев Екатерину Орлову и Алексея Данилина.
Здорик сидела на лестничной площадке, а Городничий, подойдя к ней, подарил ей небольшой букет ландышей. Присев рядом с актрисой, он сказал: «Катюх, пойдешь со мной во вторую весну?». Затем звезды обнялись. На ролик была наложена композиция «Вторая весна», которая является саундтреком сериала.
Здорик этим трогательным видео поздравила всех с 8 Марта. Многие решили, что таким образом актеры намекнули на продолжение сериала.
«Это что, намек на второй сезон?», «Когда второй сезон?», «Это значит, что второй сезон будет?», «Не могу принять тот факт, что они не пара в реале», «На мой взгляд — однозначно намек на второй сезон, по крайней мере хотелось продолжения», «Ждем второй сезон! Я жду, муж ждет, мама моя ждет, бабуля», «Какая же красивая история! Невероятные», — писали пользователи сети.
Напомним, сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел в начале этого года. Ника Здорик и Сергей Городничий сыграли молодых людей, которые заключили фиктивный брак. По мере того как новобрачные сталкиваются с трудностями и опасностями, отношения между ними трансформируются, превращаясь в красивую историю любви.