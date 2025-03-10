Звезды сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» намекнули на второй сезон

«Это что, намек на второй сезон?», «Когда второй сезон?», «Это значит, что второй сезон будет?», «Не могу принять тот факт, что они не пара в реале», «На мой взгляд — однозначно намек на второй сезон, по крайней мере хотелось продолжения», «Ждем второй сезон! Я жду, муж ждет, мама моя ждет, бабуля», «Какая же красивая история! Невероятные», — писали пользователи сети.